Рябков не ожидает соглашений по СНВ-3 до президентских выборов в США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что до президентских выборов в США не ожидает заключения соглашений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает ТАСС.

«Я не вижу никаких оснований ожидать заключения какой-либо договоренности до даты президентских выборов в США», — говорится в сообщении.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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