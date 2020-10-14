Российские военные проверяют информацию об обстреле азербайджанскими ВС Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные проверяют информацию о том, что Азербайджан нанес удар по территории Армении, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наше военное ведомство проверяет эту информацию, они находятся в постоянном контакте со своими коллегами с двух сторон», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее переговорил с азербайджанским и армянским коллегами относительно ситуации в регионе.

При этом Песков отметил, что говорить о возможном вступлении в силу каких-либо механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) можно будет после результатов проверки.

Ранее минобороны Азербайджана заявило о нанесении «упреждающего» удара по ракетным комплексам в приграничных районах Армении ради «безопасности гражданского населения». Азербайджанская сторона утверждала, что армянские ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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