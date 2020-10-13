Минобороны РФ сообщает об участии в стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ принимает участие в реализации инициатив России по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью этой работы является «немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и переход к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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