Министры обороны России и Турции обсудили Карабах

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Турции.

«Наш министр в ходе телефонных переговоров с российским коллегой обсудил с ним нападение Армении на Азербайджан, ситуацию в сирийском Идлибе, Ливии и обменялся мнениями по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Акар выразил мнение, что Армения должна немедленно прекратить «нападения на мирные населенные пункты и уйти с оккупированных территорий».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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