Одного из раненых в Карабахе российских журналистов не могут вывезти в Россию

Состояние пострадавшего в Нагорном Карабахе российского журналиста Юрия Котенка не позволяет его транспортировать в Россию, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время россиянину оказывают помощь армянские специалисты, отметил Кузенцов. По его словам, на данный момент делать прогнозы дальнейшего развития ситуации преждевременно.

Ранее сообщалось, что двое раненых в Карабахе российских журналистов доставлены в Москву.

Российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов, а также сопровождающий их Грант Баладьян пострадали при обстреле собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в карабахском городе Шуши. Россиянам в срочном порядке сделали операции, после чего их доставили в Ереван.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стало известно о тяжелом состоянии журналиста из РФ после обстрела церкви в Карабахе

— Раненных в Карабахе российских журналистов доставили в Москву