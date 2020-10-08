В МИД Карабаха рассказали о состоянии пострадавших при обстреле журналистов из РФ

В МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассказали, что состояние российского блогера и военкора Юрия Котенка, пострадавшего при обстреле собора Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши, оценивается оценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Состояние Левона Арзанова и Гранта Бадаляна — средней тяжести», — добавили в министерстве.

Там также отметили, что их жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что 8 октября ВС Азербайджана дважды обстреляли собор Казанчецоц в карабахском городе Шуши, в результате чего пострадали российские журналисты.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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