Восемь человек пострадали от пожара на складе боеприпасов под Рязанью

Число пострадавших при пожаре на складе боеприпасов под Рязанью увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на региональный минздрав.

«Число пострадавших увеличилось до восьми человек. Еще двоим медицинская помощь была амбулаторно оказана в Ряжской больнице. В стационарах по-прежнему находятся 5 человек», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.

Спасатели эвакуировали 10 сел в окрестностях складов, на место ЧП направлен пожарный поезд.

По последним данным, число госпитализированных после взрывов боеприпасов под Рязанью выросло до пяти.

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