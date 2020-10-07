В районах под Рязанью введен режим ЧС

Из-за пожара на складе боеприпасов в двух районах Рязанской области введен режим ЧС. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря губернатора области Дениса Арапова.

«Режим ЧС введен в Скопинском и Ряжском районах Рязанской области в связи с пожаром на на территории воинской части», — сказал Арапов.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.

Спасатели эвакуировали 10 сел в окрестностях складов, на место ЧП направлен пожарный поезд.

По последним данным, число госпитализированных после взрывов боеприпасов под Рязанью выросло до пяти.

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