От взрыва боеприпасов на складе под Рязанью пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали из-за взрывов боеприпасов во время пожара на складе под Рязанью. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«К медикам за помощью обратились шесть человек, двое из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за огня спасатели эвакуировали 10 сел. На место ЧП направлен пожарный поезд. В готовности к вылету также находится самолет-танкер Ил-76. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что к тушению арсенала могут привлечь три военных вертолета Ми-8.

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