Азербайджан сообщил о гибели 27 своих мирных жителей с начала конфликта в Карабахе

С начала конфликта в Нагорном Карабахе погибли 27 азербайджанских мирных жителей, 141 получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Азербайджана.

В ведомстве также уточнили, что пострадали 63 гражданских объекта и 376 жилых домов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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