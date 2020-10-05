Добровольцами в Карабах записались 500 армянок

Больше 500 женщин записались добровольцами в непризнанный Нагорный Карабах, заявила член Международной полицейской ассоциации, подполковник МВД Армении в отставке Марина Арумян. Об этом пишет ТАСС.

«Записалось около 500 женщин, всего подавали заявки около 700», — сказала Арумян.

Она уточнила, что отказы получили те, кто не подходили по возрасту (меньше 18 лет или старше 55) или квалификации.

По словам Арумян, женщин, скорее всего, отправят в тыл, потому что «пока нет необходимости в женщинах на передовой». Среди добровольцев есть известные врачи и спортсменки.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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