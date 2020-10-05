Источник рассказал о 93 погибших сирийских наемниках в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе были убиты свыше 90 сирийских наемников, сообщили РИА «Новости» информированные источники в сирийской оппозиции.

По их данным, накануне, 4 октября, в Сирию были доставлены тела 53 наемников. «Общее количество убитых сирийских наемников составляет 93 человека», — уточнил один из собеседников агентства.

Источник добавил, что на прошлой неделе в зону конфликта в Карабахе отправилась третья партия сирийских наемников (430 человек).

Другой источник рассказал агентству, что в первый день октября в Карабахе находились 322 «хорошо оснащенных» наемника из Сирии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе более 300 сирийских исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо.

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