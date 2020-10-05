Президент Карабаха выступил с обращением к Азербайджану

Антон Демидов

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян выступил с обращением к Азербайджану.

Он заявил, что из-за недавних обстрелов, которые были проведены в том числе по Степанакерту, карабахские военнослужащие будут вынуждены перенести боевые действия вглубь азербайджанской территории.

«Покиньте населенные пункты, в которых оборудованы позиции вашей террористической армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — цитирует Арутюняна WarGonzo.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 5 октября, столицу непризнанной республики Степанакерт вновь обстреляли.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.