Армения опровергает заявления Азербайджана об обстреле районов вблизи Баку
Министерство обороны Армении опровергает заявления Азербайджана об обстреле армянскими вооруженными силами территории вблизи Баку, заявила пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
Азербайджанская сторона не представила «хотя бы одного доказательства» своего заявления, отметила представитель армянского минобороны.
«Очередная ложь очевидным образом свидетельствует о том, что Азербайджан готовит почву для провокации», – подчеркнула Степанян.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Армения выпустила две ракеты средней данности по районам Хызы и Абшерон, расположенным вблизи азербайджанской столицы.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Азербайджан обвиняет Армению в обстреле территории вблизи Баку
— МО Азербайджана сообщает о раненых при обстрелах двух азербайджанских городов
— Армения опровергает заявления Азербайджана об обстреле Мингячевира