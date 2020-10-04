Армения опровергает заявления Азербайджана об обстреле районов вблизи Баку

Полина Рутковская

Министерство обороны Армении опровергает заявления Азербайджана об обстреле армянскими вооруженными силами территории вблизи Баку, заявила пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Азербайджанская сторона не представила «хотя бы одного доказательства» своего заявления, отметила представитель армянского минобороны.

«Очередная ложь очевидным образом свидетельствует о том, что Азербайджан готовит почву для провокации», – подчеркнула Степанян.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Армения выпустила две ракеты средней данности по районам Хызы и Абшерон, расположенным вблизи азербайджанской столицы.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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