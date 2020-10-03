Степанакерт остался без света после бомбардировки

Степанакерт, столица непризнанного Нагорного Карабаха, остался без света после бомбардировки азербайджанскими военными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата парламента Армении Армана Абовяна.

«Обстрел города продолжается безостановочно. Степанакерт остался без света», — сообщил Абовян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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