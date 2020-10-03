Алиев заявил, что Азербайджан занял часть территорий в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что вооруженные силы Азербайджана продвинулись вглубь территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Азербайджанская армия провела успешные контратакующие операции и освободила часть оккупированных территорий», — заявили в пресс-службе Алиева.
По данным Баку, в результате обстрелов со стороны Армении погибли 19 и получили ранения 60 азербайджанских солдат.
Ранее Ереван сообщил, что армия Азербайджана активизировала наступление на северном и южном направлениях обороны. Обстрелу подверглась столица непризнанной республики Степанакерт.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Президент Карабаха заявил, что направляется на передовую
— Ереван сообщил о наступлении войск Азербайджана на севере и юге Карабаха
— Армения заявила о ликвидации 3 азербайджанских самолетов в Карабахе