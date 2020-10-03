В Карабахе заявили о 3 тысячах убитых военных Азербайджана
Потери ВС Азербайджана во время боев уже превысили 3 тысячи человек. Об этом в своем Facebook со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
По его словам, большая часть тел азербайджанских военных находится в нейтральной зоне.
«Для их вывоза практически ничего не делается», — написал Погосян.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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