МИД НКР заявил об обстрелах Степанакерта

Армия Азербайджана в очередной раз обстреляла столицу Нагорного Карабаха из реактивной артиллерии. В результате атаки есть раненые, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД непризнанной республики.

«ВС Азербайджана снова начали обстрел Степанакерта. Обстрел все ещё продолжается», — заявили в министерстве.

Отмечается, что обстрел стал вторым за прошедшие сутки. При первой атаке в городе были разрушены множество построек и объектов инфраструктуры, пострадал местный спасательный центр.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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