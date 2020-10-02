МИД НКР заявил об обстрелах Степанакерта

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Реактивный снаряд системы «Смерч» на территории общины Иванян Нагорного Карабаха, 1... Реактивный снаряд системы «Смерч» на территории общины Иванян Нагорного Карабаха, 1...
Реактивный снаряд системы «Смерч» на территории общины Иванян Нагорного Карабаха, 1...
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Армия Азербайджана в очередной раз обстреляла столицу Нагорного Карабаха из реактивной артиллерии. В результате атаки есть раненые, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД непризнанной республики.

«ВС Азербайджана снова начали обстрел Степанакерта. Обстрел все ещё продолжается», — заявили в министерстве.

Отмечается, что обстрел стал вторым за прошедшие сутки. При первой атаке в городе были разрушены множество построек и объектов инфраструктуры, пострадал местный спасательный центр.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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