Лавров: Москва готова стать площадкой для трехсторонней встречи по ситуации в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова стать площадкой для проведения трехсторонней встречи по обостренной ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

Данное решение российский министр озвучил в ходе телефонных переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Азиз оглы Байрамовым.

Кроме того, глава российского ведомства выразил озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями в Карабахе и призвал к прекращению огня в регионе.

Россия также акцентировала необходимость возврата участников конфликта за стол переговоров.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армения оценила потери военной техники Азербайджана в Карабахе

— Ереван заявил, что воздушным наступлением в Карабахе управляет Турция

— Лавров обсудил с главой МИД Армении обострение конфликта в Карабахе