В Госдуме допустили привлечение миротворцев РФ в Нагорный Карабах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе отсутствует необходимость привлекать каких-либо других миротворцев, кроме российских. Об этом сообщает «Интерфакс».

«При наличии воли двух конфликтующих сторон, я полагаю, что кроме российских миротворцев и других миротворцев, представляющих страны ОДКБ, нет необходимости привлекать кого-то ещё», — заявил Новиков.

Парламентарий отметил, что Россия сильно заинтересована «в урегулировании ситуации между двумя дружескими народами».

«Было бы странно, если бы мы выступали по этому поводу только с политическими декларациями и не приняли участия в миротворческих действиях, если это потребуется», — добавил Новиков.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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