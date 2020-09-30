В Госдуме допустили привлечение миротворцев РФ в Нагорный Карабах
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе отсутствует необходимость привлекать каких-либо других миротворцев, кроме российских. Об этом сообщает «Интерфакс».
«При наличии воли двух конфликтующих сторон, я полагаю, что кроме российских миротворцев и других миротворцев, представляющих страны ОДКБ, нет необходимости привлекать кого-то ещё», — заявил Новиков.
Парламентарий отметил, что Россия сильно заинтересована «в урегулировании ситуации между двумя дружескими народами».
«Было бы странно, если бы мы выступали по этому поводу только с политическими декларациями и не приняли участия в миротворческих действиях, если это потребуется», — добавил Новиков.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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