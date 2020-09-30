Американские роботы уничтожили российские танки Т-72

В США состоялись испытания роботов LIDAR, которые должны были уничтожить российский танк Т-72. Об этом сообщает Breaking Defense.

Устройства определили Т-72 благодаря установленным небольшим беспилотникам с алгоритмом автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR).

Отмечается, что эта система разработана на основе нескольких миллионов снимков военной техники.

Так, искусственный интеллект загрузил данные о цели, поскольку дальности его встроенного оружия не хватало для поражения танка, а затем с согласия оператора вызвал артиллерийскую поддержку.

Как уточняется, учения прошли в штате Аризона на полигоне Юма.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США в третий раз за год испытали «сдерживающее Россию оружие»

— США намерены завершить модернизацию ядерных сил к 2030 году