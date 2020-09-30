Американские роботы уничтожили российские танки Т-72
В США состоялись испытания роботов LIDAR, которые должны были уничтожить российский танк Т-72. Об этом сообщает Breaking Defense.
Устройства определили Т-72 благодаря установленным небольшим беспилотникам с алгоритмом автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR).
Отмечается, что эта система разработана на основе нескольких миллионов снимков военной техники.
Так, искусственный интеллект загрузил данные о цели, поскольку дальности его встроенного оружия не хватало для поражения танка, а затем с согласия оператора вызвал артиллерийскую поддержку.
Как уточняется, учения прошли в штате Аризона на полигоне Юма.
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