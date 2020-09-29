Грузия отказывает Азербайджану и Армении в военном транзите

Глава парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил о том, что власти страны приняли решение запретить транзит оружия через свою территорию Армении и Азербайджану. Об этом сообщает Sputnik Грузии.

Он отметил, что обе стороны обострившегося конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе приняли позицию Грузии.

Кроме того, депутат подчеркнул, что страна призывает к прекращению боевых действий и урегулированию конфликта с помощью переговоров.

«У Грузии нейтральные позиции в отношении этого конфликта по понятным причинам, так как у нас особые добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией», — заключил Сесиашвили.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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