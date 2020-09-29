Армия Карабаха зафиксировала применение турецкого истребителя

Армия обороны непризнанного Карабаха зафиксировала применение турецкого истребителя F-16 в воздушном пространстве Карабаха, заявил заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сформулирую ответ по-военному, применение F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха», — сказал Саркисян.

Ранее Минобороны Армении заявило, что Турция сбила армянский самолет Су-25. Согласно их данным, штурмовик был сбит истребителем F-16 турецкой стороны, который вылетел с азербайджанского аэродрома города Гянджа.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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