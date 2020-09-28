МИД Азербайджана назвал заявления Еревана о привлечении Баку наемников необоснованными

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что обвинения армянской стороны в привлечении Баку наемников беспочвенны и необоснованны. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он заявил, что посол Армении в Ираке, генконсул Армении в городе Идлиб «проводили достаточно активную деятельность по привлечению наемников на сторону Армении».

Ранее МИД Армении со ссылкой на достоверные источники заявил, что «Турция рекрутирует иностранных террористов-боевиков и переправляет их в Азербайджан».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД Армении: Турция участвует в боевых действиях в Карабахе

— В Кремле обеспокоены в связи с обострением в Карабахе

— Россия контактировала с Турцией по конфликту в Карабахе