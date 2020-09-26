На Украине объявлен траур в связи с крушением Ан-26 под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране из-за крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Соответствующий указ был опубликован на сайте его офиса.

В документе отмечается, что день траура в стране объявлен в связи с трагедией, случившейся в результате крушения военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области и «приведшей к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины», а также «с целью чествования памяти погибших».

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

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