Стала известна предварительная причина крушения самолета под Харьковым

Причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковым стал отказ двигателя, пишет издание depo.ua со ссылкой на источник в минобороны Украины.

«Двигатель отказал. Он (командир самолета) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме города Чугуев. По имеющейся информации, жертвами авиакатастрофы стали 22 человека, двое человек выжили, судьба четырех пока неизвестна. Согласно предварительным данным, всего на борту воздушного судна было 28 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кадры с места крушения военного самолета под Харьковом

— Зеленский приедет в Харьковскую область после крушения Ан-26

— На Украине создадут комиссию, чтобы расследовать крушение самолета под Харьковом