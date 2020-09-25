Под Харьковом разбился самолет

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Самолет Ан-26 упал под Харьковом, пишет «112.ua».

Авиакатастрофа произошла недалеко от города Чугуев. Информацию о крушении подтвердили в дежурной части Чугуевского отдела полиции. На месте работает следственно-оперативная группа.

О потерпевших не сообщалось.