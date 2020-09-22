Около 170 журналистов примут участие в финальном этапе учений «Кавказ-2020»

Около 170 журналистов из России и еще 13 стран примут участие в финальном этапе стратегических командных учений «Кавказ-2020». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что маневры будут освещать представители ведущих СМИ Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Исландии, Италии, Ирака, Китая, Мьянмы, Пакистана, США, Франции и Японии.

Журналисты смогут стать свидетелями самых ярких эпизодов «Кавказ-2020» на российских полигонах Ашулук, Капустин Яр, Прудбой, Турали и Раевский.

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