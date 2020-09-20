Конструктор заявил, что Обама не мог передать РФ данные о гиперзвуковых ракетах

Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов считает, что экс-президент США Барак Обама не мог передать России секреты гиперзвукового оружия, так как его разработка началась еще в СССР. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

«Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком», — сказал Ефремов.

Он добавил, что во времена первых экспериментов с такими ракетами в Союзе Обама еще ходил в школу.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что Россия сумела похитить американские секреты гиперзвукового оружия благодаря администрации экс-президента Барака Обамы.

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