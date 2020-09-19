Путин рассказал, что вынудило Россию создавать гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ была вынуждена создавать гиперзвуковое оружие после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия», — сказал глава государства.

Он добавил, что Россия должна была создать такое оружие в ответ на развертывание США системы стратегических ПРО, которая могла бы в перспективе «обнулить весь наш ядерный потенциал».

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