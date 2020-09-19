Глава офиса Зеленского обозначил сроки окончания войны в Донбассе

Война в Донбассе закончится при президентстве Владимира Зеленского, сказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

«Украинцы привыкли, что все, что обещает президент Зеленский, он делает. У меня нет сомнений, что президент Зеленский закончит эту войну до конца каденции», — сказал Ермак.

Однако чиновник не указал, сколько президентских сроков действующему главе государства для этого понадобится.

Также Ермак отметил, что седьмая неделя режима тишины в Донбассе является одной из важных побед для Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что он сумеет закончить войну в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году.

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