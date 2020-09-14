Россия и Белоруссия продолжат военное сотрудничество
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Москва и Минск продолжат сотрудничество в оборонной сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы должны будем продолжить также наше взаимодействие в оборонной сфере... Ну и в военной тоже», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что в этой сфере между странами большая кооперация, включая «достаточно чувствительные области».
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