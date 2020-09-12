В Китае назвали новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Китайский портал Sina назвал чрезвычайно опасными российские военные комплексы «Смарт», «Авангард» и «Ярс».

В материале говорится, что перевооружение российских ракетных войск на эти модели «ставят США в безвыходное положение».

Несмотря на то, что Соединенные Штаты обладают самой совершенной системой обороны в мире, они не способны перехватить «Авангард», так как снаряд обладает высокой скоростью и скрытностью, что делает ракету «более устрашающим оружием, чем ядерная бомба».

Автор статьи отмечает, что в случае начала гипотетического конфликта между Россией и США, американские прибрежные районы окажутся беззащитными перед атакой «Авангардами».

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