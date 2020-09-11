Террористы готовят провокации с ядовитыми веществами в Идлибе

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» запланировали провокации с отравляющими веществами в южной части сирийского Идлиба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирала Александра Гринкевича.

Сведения о готовящихся провокациях поступили в российский центр по примирению враждующих сторон. Предполагается, что террористы используют отравляющие вещества в южной части Идлибской зоны деэскалации.

По словам Гринкевича, боевики намереваются устроить постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия. Также они должны привлечь журналистов зарубежных СМИ, чтобы они потом выпустили публикации с обвинениями в адрес правительственных сил САР в применении химоружия против мирного населения.

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