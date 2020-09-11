МиГ-31 «перехватил» самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 вылетал на «перехват» норвежского самолета-разведчика над Баренцевым морем в пятницу, 11 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Наццентр управления обороной (НЦУО) РФ.

Российская сторона идентифицировала воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии. МиГ-31 сопроводил иностранный самолет над акваторией моря и вернулся на базу.

Как отмечается, полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом-разведчиком не допущено», — подчеркнули в НЦУО.

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