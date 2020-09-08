Су-27 «перехватил» разведчики США и Швеции над Балтикой

Российский истребитель Су-27 вылетел для перехвата самолетов-разведчиков США и Швеции над водами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Национальном центре управления обороной России уточнили, что воздушные суда направлялись в сторону российской госграницы.

Там также отметили, что летательные аппараты были идентифицированы как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и американский самолет-разведчик RC-135.

Су-27 сопроводил их, а затем вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных самолетов.

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