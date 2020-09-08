МиГ-29 вылетел на перехват норвежского самолета над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-29 вылетел для перехвата норвежского самолета над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Национальном центре управления обороной России отметили, что самолет направлялся к госгранице.

Там уточнили, что летательный аппарат был идентифицирован как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Самолет был сопровожден российским истребителем, который после разворота иностранного воздушного средства вернулся на аэродром базирования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РФ поднимала в воздух восемь истребителей на сопровождение американских B-52

— МиГ-29 вылетел на перехват разведчика Британии над Баренцевым морем

— МиГ-29 «перехватил» иностранный самолет над Баренцевым морем третий раз за день