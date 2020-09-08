Флот НАТО проведет операцию по демонстрации свободы навигации в Арктике
Военно-морские силы стран-членов Североатлантического альянса проведут операцию на Крайнем Севере для демонстрации приверженности свободе навигации в регионе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ВМС Великобритании.
«Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании», — говорится в заявлении британского флота.
Отмечается, что в операции примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Британии. В ней также задействуют эсминец ВМС США USS Ross и норвежский фрегат Thor Heyerdahl. Патрулировать морскую зону будет датский военный самолет.
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