МиГ-29 «перехватил» иностранный самолет над Баренцевым морем третий раз за день

Российский МиГ-29 третий раз за день вылетал на сопровождение британского самолета-разведчика в районе Баренцева моря. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Национальный центр управления обороной.

«Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет разведчик над акваторией Баренцева моря», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что МиГ-29 вернулся на аэродром базирования после разворота иностранного самолета.

Ранее российский истребитель вылетел сперва на «перехват» норвежского самолета береговой охраны, а затем на «перехват» самолета-разведчика Британии над Баренцевым морем.

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