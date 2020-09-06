БТР уехали от Дворца независимости в Минске

Колонна бронетранспортеров уехала от Дворца независимости в Минске, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, БТР уехали в северном направлении от дворца. Кроме того, после завершения протестной акции сокращается число силовиков, указано в сообщении.

Ранее у Дворца независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, завершилась многотысячная акция протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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