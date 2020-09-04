Шойгу сделал прививку от коронавируса

Глава Минобороны России Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что 4 сентября главам военных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии в «Парке патриот» в Подмосковье представили первую в мире зарегистрированную вакцину российского производства от COVID-19.

В ходе проведенного заседания российский министр обороны сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что привился от коронавируса.

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