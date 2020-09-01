Военный вертолет потерпел крушение на севере Афганистана

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В афганской провинции Тахар разбился вертолет ВВС Афганистана, передает Twitter телеканалa TOLOnews.

По данным канала, воздушное судно совершило аварийную посадку из-за технической проблемы. Вертолет перевозил военных.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

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