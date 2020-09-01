Военный вертолет потерпел крушение на севере Афганистана
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В афганской провинции Тахар разбился вертолет ВВС Афганистана, передает Twitter телеканалa TOLOnews.
По данным канала, воздушное судно совершило аварийную посадку из-за технической проблемы. Вертолет перевозил военных.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Погибли офицеры ЦРУ»: в Афганистане сбит самолет ВВС США
— Двое военных США погибли при крушении вертолета в Афганистане