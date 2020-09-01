Су-57 получат маскировочные чехлы из полимеров
Российские истребители пятого поколения Су-57 получат чехлы, защищающие технику от непогоды и средств разведки. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны РФ и ОПК.
По данным издания, чехлы будут изготовлены из полимеров, которые отражают радиолокационные сигналы.
«Каждый самолет получит более десятка чехлов — отдельно на колеса, нижнюю, центральную и заднюю части фюзеляжа, крылья, кабину, сопло, стабилизаторы, воздухозаборники и другие части конструкции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также чехлы будут защищать внешнюю электронику самолета от влияния непогоды. Кроме того, в случае размещения Су-57 вне ангаров, чехлы не позволят отследить очертания техники со спутников.
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