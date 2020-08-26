Шойгу рассказал, кто первыми в армии получат вакцину от Covid-19

В первую очередь вакцину от коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России получат те, кто несет боевую вахту вдалеке от мест постоянной дислокации. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает «Звезда».

«Мы определили круг тех, кого надо прививать потому, что у нас же многие уходят. Ну, скажем, корабли дальней морской зоны, подводный флот», — уточнил министр.

Далее вакцинированы будут те, кто должен вести фактически круглосуточное дежурство. Речь идет о ракетных войсках стратегического назначения.

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