Турецкие военные дали ответный удар после обстрела российского бронетранспортера в Идлибе
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Турецкие военнослужащие обстреляли позиции боевиков после нападения на российский бронетранспортер во время совместного русско-турецкого патрулирования в Идлибе. Об этом сообщает агентство Anadolu.
«По району незамедлительно был нанесен удар. Операция продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский бронетранспортер подорвали боевики при патрулировании в сирийском Идлибе, пострадали двое военнослужащих.
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