Турецкие военные дали ответный удар после обстрела российского бронетранспортера в Идлибе

Турецкие военнослужащие обстреляли позиции боевиков после нападения на российский бронетранспортер во время совместного русско-турецкого патрулирования в Идлибе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«По району незамедлительно был нанесен удар. Операция продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский бронетранспортер подорвали боевики при патрулировании в сирийском Идлибе, пострадали двое военнослужащих.

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