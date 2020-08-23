Названа планируемая скорость российско-индийской гиперзвуковой ракеты

Совместная разработка России и Индии — гиперзвуковая ракета «БраМос» — должна по итогам создания иметь скорость в 7 Махов. Об этом сообщил ТАСС представитель российско-индийского предприятия «БраМос» Правин Патхак.

«В течение всего полета у ракеты будет работать двигатель. На первом этапе мы рассчитываем на скорость 5-6 Махов, мы достигнем этого намного раньше. На втором этапе — немного попозже, — мы рассчитываем выйти на 6-7 Махов», — сказал он.

Один Мах — это примерно 340 м/с (1224 км/ч). Соответственно, новейшая гиперзвуковая ракета сможет двигаться со скоростью 8568 км/ч.

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