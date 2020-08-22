В Белоруссии опасаются, что действия силовиков могут назвать «геноцидом» собственного народа

Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что политический курс страны может быть сменен силой внешними силами, которые используют как предлог для этого действия силовиков на акциях протеста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление он сделал на совещании с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Гродно.

По словам министра, действия сотрудников МВД также могут интерпретироваться как «геноцид собственного народа».

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа», — сказал Хренин.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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