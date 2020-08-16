МИД Литвы уличил Лукашенко во лжи насчет стягивания войск НАТО к границе Белоруссии
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter написал, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о стягивании войск НАТО к границе республики являются ложью.
При этом он назвал белорусского лидера «бывшим президентом».
«Похоже, он (Лукашенко. — прим. ред.) отчаянно пытается оправдать призыв к России о помощи и тем самым полностью разрушить независимость страны», — написал Линкявичюс.
Ранее Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь у западных границ Белоруссии.
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