МИД Литвы уличил Лукашенко во лжи насчет стягивания войск НАТО к границе Белоруссии

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter написал, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о стягивании войск НАТО к границе республики являются ложью.

При этом он назвал белорусского лидера «бывшим президентом».

«Похоже, он (Лукашенко. — прим. ред.) отчаянно пытается оправдать призыв к России о помощи и тем самым полностью разрушить независимость страны», — написал Линкявичюс.

Ранее Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь у западных границ Белоруссии.

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