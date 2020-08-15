Лукашенко приказал перебросить десантников на запад Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на эфир государственного телеканала «Беларусь 1».

«То, что происходит на этих территориях (на Западе страны — прим. «Газеты.Ru»), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что пришел к договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которой при «первом же нашем запросе» Россия окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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