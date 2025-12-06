Россиянка сбежала от жестокого китайского диджея, угрожавшего ей ножом

Россиянка заявила, что стала жертвой насилия со стороны китайского диджея, который удерживал ее в своей квартире в Чэнду и угрожал ножом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, знакомство произошло летом в дейтинг-приложении, и переписка быстро переросла в отношения на расстоянии. В ноябре россиянка прилетела к молодому человеку, известному как Лю Ханби, однако поездка завершилась конфликтом: девушка застала его за виртуальной перепиской с другими.

По ее словам, попытка прекратить отношения привела к вспышке агрессии со стороны диджея — он схватил кухонный нож и пригрозил расправой. После этого, утверждала она, мужчина начал полностью контролировать ее повседневные действия, не позволяя оставаться одной даже в бытовых ситуациях.

Очередная ссора из-за сумки с паспортом, по словам россиянки, завершилась избиением: мужчина таскал ее по комнате, бил о стены и пол, а затем пытался душить, требуя удалить переписку.

Девушке удалось сбежать благодаря крикам о помощи — она босиком добежала до КПП жилого комплекса, где жильцы вызвали полицию. Сейчас она обратилась к правоохранителям и, по ее словам, узнала, что ранее от того же мужчины пострадали и другие девушки. При этом, по данным канала, девушка оказалась не единственной пострадавшей.

Ранее москвич в очередной раз избил свою партнершу и отделался арестом на 13 суток.